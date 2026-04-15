Dimore da sogno e prezzi da capogiro viaggio tra gli immobili più lussuosi in vendita nell' Agrigentino
Nel territorio dell'Agrigentino, sono disponibili numerosi immobili di pregio, con prezzi che raggiungono cifre elevate. Questi immobili, spesso caratterizzati da caratteristiche uniche, sono inseriti in quartieri storici e zone costiere della regione. Il mercato immobiliare di lusso in Sicilia sta registrando un aumento della domanda proveniente da acquirenti internazionali, mentre il settore residenziale tradizionale segue più lentamente gli andamenti nazionali.
Il mercato immobiliare di lusso in Sicilia sta vivendo una fase di vero e proprio rinascimento. Mentre il mercato residenziale ordinario segue gli andamenti nazionali, il segmento "luxury" gode di una crescita della domanda internazionale e di una rivalutazione dei quartieri storici e costieri.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Dimore da sogno e prezzi da capogiro, viaggio tra gli immobili più lussuosi in vendita a CataniaIl mercato immobiliare di lusso in Sicilia sta vivendo una fase di vero e proprio rinascimento.
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