Assolto l’imprenditore Alberico Pacelli | si chiude dopo anni una lunga vicenda giudiziaria

Si è conclusa ieri, martedì 21 aprile 2026, con una sentenza di assoluzione, la vicenda giudiziaria che ha coinvolto l’imprenditore di Alvignano, interessato per oltre 15 anni da un procedimento nato a seguito di un evento verificatosi nel proprio stabilimento. La lunga causa si è trascinata nel tempo, coinvolgendo vari gradi di giudizio e portando a un esito finale di totale assoluzione.

Si è conclusa ieri, martedì 21 aprile 2026, con una sentenza di assoluzione, la lunga e dolorosa vicenda giudiziaria che ha coinvolto l’imprenditore di Alvignano Alberico Pacelli, interessato per oltre 15 anni da un procedimento nato a seguito di un evento verificatosi nel proprio stabilimento.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Leggi anche: Parcofiera, si chiude la vicenda giudiziaria: la società Smp rinuncia all’appello contro Gori e Valesini Depuratore, torrente e assoluzioni: si conclude la vicenda giudiziaria di SerinoC'è un torrente che attraversa la Campania interna, si chiama Barra, e scorre nei pressi di Serino, in provincia di Avellino. Approfondimenti e contenuti Assolto l’imprenditore Alberico Pacelli: si chiude dopo anni una lunga vicenda giudiziariaEra finito sotto processo per la morte di un operaio: Anni difficili e dolorosi. Ho sempre saputo di essere innocente ... casertanews.it Operaio muore in fabbrica, assoluzione definitiva per noto imprenditoreALVIGNANO – Si è conclusa in data 21 aprile 2026, con una sentenza di assoluzione, la lunga e dolorosa vicenda giudiziaria che ha coinvolto l’imprenditore di Alvignano Alberico Pacelli, interessato pe ... casertace.net