Depuratore torrente e assoluzioni | si conclude la vicenda giudiziaria di Serino

La vicenda giudiziaria riguardante il depuratore di Serino si è conclusa con le assoluzioni di tutte le persone coinvolte. La questione aveva coinvolto il funzionamento del depuratore e il suo impatto sul torrente Barra, che attraversa la zona di Serino, in provincia di Avellino. La causa, che si era prolungata nel tempo, ha portato alla fine a un pronunciamento di assoluzione per gli imputati.

C'è un torrente che attraversa la Campania interna, si chiama Barra, e scorre nei pressi di Serino, in provincia di Avellino. Nel 2016, qualcuno si è accorto che le sue acque non erano più quelle di sempre. L'odore, il colore, i parametri chimici: tutto indicava che qualcosa non andava. Quello che seguì fu un'indagine, un processo, e alla fine — anni dopo — una serie di assoluzioni. Il depuratore comunale di Serino si trova in località Pescarole. È un impianto che dovrebbe trattare le acque reflue fognarie prima che queste vengano restituite all'ambiente. Nel luglio del 2016, il Nucleo Operativo Ecologico di Salerno avviò un'indagine.