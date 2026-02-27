Parcofiera si chiude la vicenda giudiziaria | la società Smp rinuncia all’appello contro Gori e Valesini

La vicenda giudiziaria legata a Parcofiera si è ufficialmente conclusa con la decisione della società Smp di rinunciare all’appello contro Gori e Valesini. La causa, iniziata nel 2023, riguardava questioni legali tra le parti coinvolte, e ora si chiude con questa rinuncia. La decisione segna la fine di un procedimento iniziato circa un anno fa.

Bergamo. Si conclude la vicenda giudiziaria avviata nel 2023 che aveva convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Bergamo l'ex sindaco di Bergamo Giorgio Gori e l'assessore alla Rigenerazione Urbana Francesco Valesini, chiedendo un risarcimento di 2 milioni di euro per presunte "condotte ostruzionistiche" relative al progetto edificatorio promosso dalla società Smp Parcofiera. La vicenda si chiude con i due amministratori liberi da ogni addebito. Il progetto presentato da Smp prevedeva la realizzazione di 24 mila metri quadrati di nuova edificazione sull'area libera adiacente alla Fiera di cui una parte a destinazione commerciale, in connessione con una stazione ferroviaria intermedia che avrebbe dovuto essere realizzata da Rfi lungo il collegamento tra il centro cittadino e l'aeroporto di Orio al Serio.