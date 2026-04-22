Assolo sbloccato il bilancio | colpo di scena in Consiglio

In una notte di tensioni in Consiglio comunale, il bilancio di Assolo è stato sbloccato dopo settimane di blocco amministrativo. La decisione ha permesso di superare l’impasse che aveva coinvolto le finanze del paese, aprendo la strada a nuove iniziative. La vicenda si è svolta tra confronti diretti e votazioni, coinvolgendo i membri dell’assemblea e alterando gli equilibri politici locali.

Tra le strade dell'Alta Marmilla, la politica locale ha vissuto una sequenza di eventi degni di un romanzo, culminando con il superamento di un blocco amministrativo che minacciava i progetti del comune di Assolo. Dopo due giorni di incertezza e assenze impreviste tra il 20 e il 21 aprile, il sindaco Giuseppe Minnei è riuscito a far approvare la variazione di bilancio durante una seconda convocazione decisiva, sbloccando risorse destinate a interventi concreti per la comunità. Cronaca di un dopp .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Assolo, sbloccato il bilancio: colpo di scena in Consiglio The Rise and Fall of the Republic of Venice Notizie correlate Porto di Lavagna, colpo di scena: il Consiglio di Stato blocca l’assegnazione a F2iStop alla concessione del Porto di Lavagna: il Consiglio di Stato sospende il subentro di F2i dopo il ricorso guidato da Roberto Formigoni Il... Butali sbloccato: il consiglio approva la variante dopo 20Il prossimo martedì 17 marzo alle ore 9, il consiglio comunale di Arezzo si riunirà per decidere su sei pratiche urbanistiche e sul regolamento di...