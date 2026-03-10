Porto di Lavagna colpo di scena | il Consiglio di Stato blocca l’assegnazione a F2i

Il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere temporaneamente l’assegnazione del Porto di Lavagna a F2i, attraverso un decreto cautelare presidenziale. La decisione riguarda la delibera che aveva assegnato la gestione del porto il 14 gennaio 2026. Al momento, non sono stati rivelati dettagli sulle motivazioni della sospensione. La situazione rimane in fase di definizione e non ci sono ulteriori sviluppi noti.

Stop alla concessione del Porto di Lavagna: il Consiglio di Stato sospende il subentro di F2i dopo il ricorso guidato da Roberto Formigoni Il Consiglio di Stato ha disposto la sospensione provvisoria, tramite decreto cautelare presidenziale, dell'assegnazione del Porto di Lavagna a F2i, deliberata il 14 gennaio 2026. La proroga concessa al concessionario uscente era infatti in scadenza il 1° marzo 2026. Il provvedimento è stato adottato accogliendo l'istanza cautelare monocratica presentata dall'associazione Marina d'Europa, presieduta dall'ex governatore della Lombardia, Roberto Formigoni. Lo scorso 27 febbraio 2026 il Presidente della sezione V del Consiglio di Stato dott.