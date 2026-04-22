Associazione a delinquere per il rilascio di false residenze e permessi di soggiorno | chi sono i sette indagati e i loro ruoli

Sette persone sono state indagate per aver formato un’associazione a delinquere finalizzata al rilascio di false residenze e permessi di soggiorno. L’indagine riguarda cittadini brasiliani che hanno ottenuto documenti falsi nel Comune di Villaricca. Le autorità hanno accertato che i sospettati gestivano un sistema organizzato per facilitare l’ottenimento di documenti irregolari. Le indagini sono ancora in corso per chiarire i ruoli di ciascuno e le modalità operative della rete.

Associazione per delinquere finalizzata rilascio di false residenze e permessi di soggiorno per cittadini brasiliani nel Comune di Villaricca. Sono state iscritte dal Tribunale di Napoli Nord nel registro degli indagati per avere partecipato, ciascuno nella consapevolezza della rilevanza causale.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate False patenti e permessi di soggiorno, il militare: "Nelle patenti false errori sulla data di nascita o il nome"Il carabiniere in aula ha svelato i rapporti tra Pietro Di Dona, Carmine Roccardo e due 'ganci' extracomunitari assoldati per reperire clienti “ A... Permessi di soggiorno, il militare: "Nelle patenti false errori sulla data di nascita o il nome"Il carabiniere in aula ha svelato i rapporti tra Pietro Di Dona, Carmine Riccardo e due 'ganci' extracomunitari assoldati per reperire clienti “ A... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Cassazione annulla condanna per associazione a delinquere per droga, nuovo giudizio in Appello a Catanzaro; La Squadra Mobile esegue misura cautelare in carcere nei confronti di un italiano 48enne responsabile del reato di associazione a delinquere finalizzato al traffico di sostanze stupefacente - Questura di Parma | Polizia di Stato; Lyconet: azione legale per truffa e associazione a delinquere; Associazione per delinquere, furti auto e cavalli di ritorno: due condanne. Maxi evasione del compro oro a Genova, condannato il titolare per associazione a delinquereMaurizio Mazzoni, per anni alla guida dell’attività di famiglia alla Foce, è stato condannato a 3 anni e 4 mesi di reclusione. Deve ancora rispondere per i ... ilsecoloxix.it Narcotraffico in Calabria: la Cassazione annulla le condanne per associazione a delinquere, processo da rifareLa Corte di Appello, quindi, dovrà valutare se effettivamente esistano elementi per ritenere l’esistenza del sodalizio ... corrieredellacalabria.it Mantenere l'accordo di associazione Ue-Israele ma procedere a sanzioni individuali: è questa la posizione italiana dichiarata dal ministro degli Esteri Antonio Tajani al suo arrivo al Consiglio Ue, sottolineando come la posizione dell'Italia sia analoga a quella x.com Buongiorno, un dubbio su associazione pos RT, il cliente ha 2 RT e 2 pos utilizzati e ha effettuato associazione di un pos per ciascun Rt, come da utilizzo perche presenti e utilizzati da Gennaio 2026, e' presente però altro pos fisico e un pos on line in elenco, - facebook.com facebook