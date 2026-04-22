Dopo vent'anni, il Brasile delle leggende torna in campo in un evento che vede protagonisti Ronaldinho e Adriano. In occasione di una partita tra ex calciatori brasiliani e messicani, Ronaldinho ha fornito un assist decisivo per Adriano, che ha concluso con un gol. La partita è stata documentata in un video che mostra i momenti salienti dell’incontro tra le due rappresentative.

Ronaldinho (ex Milan) con un grande assist per Adriano (ex Inter) nella sfida tra le leggende del Brasile e quelle del Messico: il video Ronaldinho, Kaká, Adriano, Maicon e altri protagonisti del recente passato del Brasile si sono riuniti per una partita delle leggende contro il Messico che ha fatto esplodere la nostalgia dei tifosi. Nel match-show non è mancata la magia: Dinho serve un assist dei suoi e Adriano firma il gol, riportando tutti ai tempi del grande Brasile che nel 2005 vinse la Confederations Cup e nel Mondiale 2006 si fermò ai quarti contro la Francia di Zidane. (X@xsportsbrasil) .🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Assist di Ronaldinho, gol di Adriano: il Brasile dei sogni torna in campo 20 anni dopo

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