Gol e assist è Pohjanpalo l' oro di Inzaghi | il finlandese a quota 20 reti meglio di Toni nell' anno della promozione

Il finlandese Pohjanpalo ha segnato un gol e fornito un assist in questa stagione, arrivando a 20 reti in campionato dopo 29 partite. La sua presenza in attacco lo rende il giocatore più importante della squadra, con un ruolo chiave come finalizzatore. La sua performance supera quella di Toni nell’anno della promozione, evidenziando il suo contributo al team.

Il finlandese è l'elemento più importante della squadra: con le sue marcature (e anche 5 passaggi vincenti ai compagni) sta trascinando i rosanero in classifica. Ha una media di 0,63 gol a partita, con appena 4 rigori segnati. Adesso l'attaccante non vuole fermarsi perché "il bello deve ancora venire" È l’elemento più importante della squadra, il finalizzatore: con la rete di ieri ha toccato quota 20 in campionato, in 29 giornate disputate. Joel Pohjanpalo, bomber finlandese del Palermo, sta trascinando i rosanero in classifica a suon di gol: quella allo stadio dei Marmi è stata la marcatura numero 29 con la maglia rosanero da quando è arrivato lo scorso anno durante la finestra invernale di calciomercato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Palermo: vittoria a Carrara, Pohjanpalo al 20° gol e zona playoffIl Palermo ha strappato tre punti preziosi allo Stadio dei Marmi, superando una resistenza ostinata della Carrarese.

