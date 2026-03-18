Monopattini fine del Far West | dal 16 maggio obbligo di targa e assicurazione Scadenze costi e multe

Dal 16 maggio entrerà in vigore una nuova normativa sui monopattini elettrici che prevede l’obbligo di targa e assicurazione per tutti i veicoli in circolazione. Le scadenze per l’adeguamento sono state fissate, con sanzioni e multe previste per chi non si conforma. La normativa mira a regolamentare un settore che negli ultimi anni ha visto una crescita rapida e spesso senza regole chiare.

Un tempo i monopattini elettrici sfrecciavano silenziosi tra le auto in coda, simboli di una libertà urbana quasi anarchica, pronti a essere abbandonati su un marciapiede come gusci vuoti di una modernità frettolosa. Oggi, quel mondo fatto di slalom senza nome e regole fluide si ferma davanti a un piccolo rettangolo plastificato. Il “ targhino ” è arrivato e con lui l’obbligo dell’assicurazione. Finisce così l’era del Far West elettrico. La targa personale e l’identità del conducente. Non è solo una questione di burocrazia, ma un cambio di paradigma che trasforma il monopattino da giocattolo tecnologico a veicolo a tutti gli effetti. Dal 16 maggio 2026, dopo mesi di rinvii e attese tecniche per l’attivazione della piattaforma digitale, ogni mezzo dovrà esibire la propria “identità”. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Monopattini, fine del Far West: dal 16 maggio obbligo di targa e assicurazione. Scadenze, costi e multe Articoli correlati Monopattini, dal 16 maggio scatta obbligo targa e assicurazione: multe fino a 400 euro(Adnkronos) – Targa e assicurazione obbligatori per i monopattini elettrici circolanti in Italia a partire dal 16 maggio 2026. Leggi anche: Monopattini elettrici: dal 16 maggio obbligo del “targhino”. Come richiederlo e i costi