Assenze docenti cosa succede se si è presenti di mattina ma assenti nel pomeriggio per una riunione programmata?

In molte scuole, i docenti si chiedono come comportarsi se sono presenti al mattino ma assenti nel pomeriggio per una riunione programmata. Questa situazione solleva diverse domande sulla gestione delle assenze e dei permessi, anche tra insegnanti con anni di esperienza alle spalle. La normativa vigente stabilisce alcuni criteri specifici, ma i dubbi continuano a essere diffusi tra il personale scolastico.

Molti sono i dubbi che sorgono anche tra i docenti che hanno svolto già vari anni di servizio: il più diffuso riguarda la gestione delle assenze e dei permessi. Dubbi che crescono quando nel CCNL non si trovano riferimenti chiari, come nel caso in cui un docente, pur essendo presente durante le ore di lezione, risulta assente nelle ore pomeridiane in cui si svolge un incontro collegiale. In questa circostanza occorre fare riferimento al Regolamento di istituto o alla contrattazione interna. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

La crisi della Chiesa - La premessa metodologica (2)

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