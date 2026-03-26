Gasparri si dimette da capogruppo di FI al Senato riunione nel pomeriggio

Il capogruppo di Forza Italia al Senato ha annunciato le sue dimissioni. La decisione sarà ufficializzata durante una riunione dei senatori prevista nel pomeriggio alle 16. La scelta arriva dopo un incontro tra i membri del gruppo parlamentare e non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle motivazioni. La riunione si svolgerà in un momento di cambiamenti all’interno del gruppo politico.

Si dimette il capogruppo al Senato di Forza Italia Maurizio Gasparri. La decisione – a quanto si apprende da fonti parlamentari azzurre – verrà formalizzata oggi nel corso di una riunione dei senatori forzisti che si terrà alle 16.30. All’ordine del giorno della convocazione, infatti, si legge: “Dimissioni Presidente del Gruppo; Elezione nuovo Presidente del Gruppo”. La decisione arriva dopo la lettera firmata da 14 senatori su 20 di FI che chiedevano di fatto la sostituzione di Gasparri. Un nuovo scossone nella maggioranza, dopo il passo indietro di ieri della ministra del Turismo Daniela Santanchè. Domani Cdm sul decreto fiscale. Il Consiglio dei ministri, inizialmente ipotizzato per oggi, anche se mai convocato, a quanto si apprende dovrebbe tenersi domani alle 17. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gasparri si dimette da capogruppo di FI al Senato, riunione nel pomeriggio Articoli correlati Resa dei conti anche in Forza Italia dopo il referendum: Gasparri si dimette da capogruppo al SenatoDopo la sconfitta al referendum parte la resa dei conti anche in Forza Italia: il primo a farne le spese è Maurizio Gasparri, che si è dimesso da... Leggi anche: Terremoto anche in Forza Italia: Gasparri si dimette da capogruppo. Stefania Craxi in pole Altri aggiornamenti su Gasparri si dimette da capogruppo di FI... Temi più discussi: Gasparri: Se la premier ti chiede di dimetterti, lo fai. Daniela avrà tutto il tempo per dimostrare le proprie ragioni; Caccia al voto dei giovani. Meloni va da Fedez. Schlein: Li escludono; C’era una volta la Campionaria e c’è ancora; Biennale, Zaia: Capisco le proteste di Kiev e non ci si genuflette a Mosca ma commissariare è un errore. Terremoto anche in Forza Italia: Gasparri si dimetterà da capogruppoIeri la lettera di 14 senatori azzurri e pressing su Gasparri. Tra i firmatari anche i ministri Zangrillo e Casellati, in pole Stefania Craxi ... msn.com Resa dei conti anche in Forza Italia dopo il referendum: Gasparri si dimette da capogruppo al SenatoDopo la sconfitta al referendum parte la resa dei conti anche in Forza Italia: il primo a farne le spese è Maurizio Gasparri, che si è dimesso da capogruppo del partito al Senato. tpi.it Dopo la raccolta firme, Maurizio Gasparri fa un passo indietro da capogruppo al Senato. A quanto si apprende da fonti parlamentari di FI, tra i firmatari della lettera ci sono anche i ministri Paolo Zangrillo ed Elisabetta Casellati (14 i senatori azzurri sui 20 comp - facebook.com facebook Si è dimesso Maurizio Gasparri da presidente dei senatori di Forza Italia x.com