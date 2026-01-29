Il cervello di una madre e del figlio sono in connessione ma cosa succede se questa connessione si perde? Lo studio

Quando il gioco si interrompe tra mamma e bambino, il loro cervello smette di comunicare come prima. Uno studio italiano ha osservato cosa succede nel cervello di entrambi quando il legame si spezza e poi si ricuce. I risultati sono sorprendenti: la connessione, anche se si riprende, non torna esattamente come prima.

Che cosa succede nel cervello di una mamma e del suo bambino quando, durante un momento di gioco, l’interazione si interrompe all’improvviso? E cosa cambia quando quel legame si ricuce? Uno studio italiano ha provato a rispondere, e i risultati raccontano qualcosa di inaspettato: la relazione non riprende esattamente da dove si era fermata. Dopo lo “strappo”, madre e bambino si riorganizzano. Il cervello cambia modo di funzionare. I ricercatori hanno osservato 66 coppie di mamme e bambini di 9 mesi, usando una tecnologia chiamata hyperscanning, che permette di registrare l’attività cerebrale di due persone nello stesso momento.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

