Il cervello di una madre e del figlio sono in connessione ma cosa succede se questa connessione si perde? Lo studio

Da orizzontescuola.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quando il gioco si interrompe tra mamma e bambino, il loro cervello smette di comunicare come prima. Uno studio italiano ha osservato cosa succede nel cervello di entrambi quando il legame si spezza e poi si ricuce. I risultati sono sorprendenti: la connessione, anche se si riprende, non torna esattamente come prima.

Che cosa succede nel cervello di una mamma e del suo bambino quando, durante un momento di gioco, l’interazione si interrompe all’improvviso? E cosa cambia quando quel legame si ricuce? Uno studio italiano ha provato a rispondere, e i risultati raccontano qualcosa di inaspettato: la relazione non riprende esattamente da dove si era fermata. Dopo lo “strappo”, madre e bambino si riorganizzano. Il cervello cambia modo di funzionare. I ricercatori hanno osservato 66 coppie di mamme e bambini di 9 mesi, usando una tecnologia chiamata hyperscanning, che permette di registrare l’attività cerebrale di due persone nello stesso momento.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Approfondimenti su Mother Child Connection

WINDTRE down oggi, problemi con la connessione internet e chiamate: cosa succede

Oggi molti clienti WINDTRE stanno segnalando interruzioni e difficoltà con la connessione internet e le chiamate.

“La marijuana? Connessione speciale con la musica, ma se ne abusi è intossicazione. Siamo umani e se ricevi un po’ di approvazione è facile perdersi”: così Venerus

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Mother Child Connection

Argomenti discussi: Dopo la menopausa il cervello cambia: materia grigia ridotta e maggiore vulnerabilità psicologica; Sanità: il benessere del cervello e della mente come dimensione essenziale della salute; Cosa succede al cervello se fai sempre lo stesso tragitto ogni giorno, secondo la psicologia; Come proteggere il cervello: sei sane abitudini che favoriscono il benessere cognitivo.

Andare in palestra per ringiovanire il cervello: quanta attività fisica bisogna fareUn nuovo studio ha dimostrato che l'attività fisica costante può rallentare l'avanzamento dell'età cerebrale e mantenere il cervello biologicamente ... fanpage.it

il cervello di unaIl sistema robot di Figure AI è completo: il cervello Helix 02 ha una memoria muscolare. Il videoIl robot Figure 03 carica la lavastoviglie in completa autonomia. Cambia il modo in cui lo fa, con il software Helix 02 che sostituisce 100mila righe di codice con una memoria muscolare appresa ... dday.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.