Riunione primarie del Pd Casa Riformista-Italia Viva | Dovrà ricercare una sintesi politica

Questa mattina, alla riunione delle primarie del Pd, i rappresentanti di Casa Riformista e Italia Viva hanno chiesto di trovare una sintesi politica. Dopo il rinvio dell’ultima riunione, i partiti si sono confrontati nuovamente per valutare le candidature unitarie. Il Pd ha deciso di andare avanti con le primarie e di scegliere un proprio candidato, ricomponendo le divisioni interne. La scelta sembra segnare una svolta nel percorso verso le prossime elezioni.

La presa di posizione del partito che continua a ritenere prioritaria la costruzione di una candidatura unitaria. Nel pomeriggio è stata convocata una nuova riunione dei dem È quanto si legge in una nota di Casa Riformista-Italia Viva Reggio Calabria. "Tale determinazione, se da un lato contribuisce a superare alcune contraddizioni, dall'altro non risolve i nodi politici ancora aperti in merito alla scelta del candidato, che dovrà necessariamente misurarsi con le diverse opzioni in campo. L'incontro odierno dovrà dunque assumersi la responsabilità di ricercare una sintesi politica che, ad oggi, non è stata ancora raggiunta.

