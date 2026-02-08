Casa Riformista il 20 febbraio il secondo appuntamento con l’assemblea provinciale

Venerdì 20 febbraio alle 17, Casa Riformista tiene il suo secondo appuntamento con l’assemblea provinciale. La riunione si svolge in un clima di confronto aperto, con i membri del partito pronti a discutere e condividere idee per rafforzare il percorso politico. È un momento importante per il movimento, che continua a lavorare sul territorio per consolidare le proprie posizioni.

Prosegue il percorso di confronto e costruzione politica promosso da Casa Riformista, che presenta il secondo appuntamento sul territorio con l’Assemblea Provinciale, in programma venerdì 20 febbraio alle ore 17.30 presso la Cooperativa "Il Germoglio". L’iniziativa, dal titolo “I cinque punti per.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Italia Viva Piacenza avvia una nuova fase di rilancio e riorganizzazione, con l’obiettivo di rafforzare il proprio radicamento e prepararsi alle sfide future.

Cinque punti per fermare il declino dell’Italia, il 20 febbraio assemblea di Casa RiformistaProsegue il percorso di confronto e costruzione politica promosso da Casa Riformista, che presenta il secondo appuntamento sul territorio con l’Assemblea ... piacenzasera.it

Casa Riformista approda a Reggio Calabria e rafforza il centrosinistraRinascita Comune entra nel progetto di Italia Viva dopo mesi di confronto. Presenti consiglieri comunali e dirigenti nazionali del partito ... corrieredellacalabria.it

Salerno, Comunali 2026. Gianfranco Valiante (Casa Riformista): "Al tavolo del Campo Largo attendiamo PD e PSI, il cammino sarà difficile" #salerno #comunali2026 #campolargo #CasaRiformista #AgendaPolitica facebook

FIRENZE-SIENA - Autopalio, Casini (Casa Riformista): “Situazione insostenibile. Servono risposte immediate da ANAS e MIT”. Presentata interrogazione in Regione dopo l’ennesima mattinata di caos e la chiusura del tratto Greve in Chianti-San Casciano. x.com