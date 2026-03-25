L’assemblea degli associati di Confesercenti a Santarcangelo di Romagna si è svolta il 24 marzo, durante la quale è stata confermata la guida di Pierangelo Domeniconi come presidente. Tra le questioni principali affrontate, si sono discusse le priorità riguardanti il commercio locale, i parcheggi e le zone a traffico limitato. L’incontro ha visto la partecipazione di rappresentanti dell’organizzazione e dei commercianti della zona.

A Santarcangelo assemblea degli associati e riconferma del presidente Domeniconi. Sul tavolo criticità e nuove proposte Il 24 marzo si è svolta l’assemblea degli associati Confesercenti della sede di Santarcangelo di Romagna, che ha visto la riconferma di Pierangelo Domeniconi quale presidente della delegazione cittadina. Dopo il saluto del sindaco Filippo Sacchetti, sono stati affrontati alcuni argomenti tecnici, tra cui le polizze catastrofali e le nuove disposizioni fiscali relative ai collegamenti tra Pos e registratore di cassa. L’assessore alle Attività economiche, Luca Paganelli, ha presentato la Legge Regionale 12, che istituisce gli Hub Urbani per la valorizzazione commerciale. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Commercio, parcheggi e Ztl: le priorità di Confesercenti a Santarcangelo. Domeniconi confermato alla guida

Articoli correlati

Ztl Carpi: estensione 2027 senza parcheggi, il commercioLa decisione di estendere la Zona a Traffico Limitato a Carpi sta scatenando una reazione immediata da parte delle associazioni dei commercianti, che...

"Accessibilità, parcheggi, incentivi, eventi, sicurezza": Costantini illustra le priorità per il rilancio del commercio [VIDEO]“Maggiore accessibilità del centro garantendo più parcheggi a tariffe minori, sostegno agli esercenti, eventi mirati alla valorizzazione del...

Una raccolta di contenuti su Commercio parcheggi e Ztl le priorità...

Temi più discussi: Rovato, la Ztl in centro divide: commercianti preoccupati per l’accesso ai negozi - Radio Bruno; La Ztl in centro a Rovato fa storcere il naso ai commercianti; Cantieri in centro storico e viabilità: accordo tra Comune e commercianti; Negozi chiusi, Cappelli: Tante scelte sbagliate.

La Ztl in centro a Rovato fa storcere il naso ai commerciantiMolti lamentano la difficoltà di accesso per chi vuole recarsi nei negozi: la partita è aperta, servirà tempo per capire se la sfida per un centro più verde sarà vinta oppure no ... giornaledibrescia.it

Centro storico, intesa tra Comune e Centro commerciale naturale: al centro tempi, cantieri e ZtlGestione dei lavori, accessibilità e nuovi spazi operativi: sono questi i pilastri dell'accordo siglato lunedì 16 marzo tra i commercianti e la giunta comunale. Un confronto definito propositivo e ri ... corrieredimaremma.it

Sviluppo e innovazione: quattro bandi della Camera di Commercio per sostenere le imprese - x.com

Sannio: arriva la chatbot ISIA. Nuovi servizi digitali per le imprese e meno burocrazia: la Camera di Commercio Irpinia Sannio punta sull’intelligenza artificiale e lancia ISIA, l’assistente virtuale attivo 24 ore su 24 - facebook.com facebook