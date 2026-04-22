Assegno unico cambiano i requisiti | chi da oggi può fare domanda e cosa cambia

Da oggi si modificano i requisiti per presentare domanda di assegno unico. Sono stati introdotti nuovi criteri che permettono a ulteriori persone di richiedere questa forma di sostegno. Le modifiche riguardano le condizioni necessarie e le categorie di beneficiari, con l’obiettivo di ampliare la platea di chi può accedere all’assegno. La normativa aggiornata stabilisce nuove modalità di richiesta e requisiti aggiornati rispetto al passato.

Cambiano i requisiti per poter richiedere l'assegno unico. O, per la precisione, se ne aggiungono nuovi. La platea degli aventi diritto al sussidio per i figli si estende infatti anche ai lavoratori degli Stati dell'Ue che non sono residenti in Italia, ma che nel nostro Paese lavorano, e ai figli a carico residenti in un altro Stato. Assegno unico, i nuovi requisiti per i beneficiari A decretarlo è la legge 20 aprile 2026, numero 50, pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 91 del 20 aprile che converte il decreto legge numero 19 di febbraio 2026. Stando alle stime della relazione tecnica sull'ampliamento dell'Assegno Unico, saranno circa 50mila i nuovi figli beneficiari.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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