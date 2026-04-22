A aprile 2026, alcuni beneficiari dell’Assegno Unico e Universale non hanno ricevuto l’importo corretto. Sono state segnalate discrepanze nei pagamenti e si consiglia di verificare le somme accreditate. È possibile che ci siano differenze tra quanto spettava e quanto effettivamente ricevuto, rendendo necessario un controllo dettagliato delle proprie coordinate bancarie e delle comunicazioni ufficiali.

Non tutti i beneficiari dell’Assegno Unico e Universale hanno ricevuto correttamente l’importo previsto per il mese di aprile 2026. In diversi casi si registrano pagamenti inferiori al dovuto o accrediti mancanti, una situazione che può dipendere da vari fattori legati alla posizione del nucleo familiare o alla documentazione aggiornata. Capire cosa è successo e come intervenire è fondamentale per recuperare eventuali arretrati. Le anomalie nei pagamenti dell’Assegno Unico possono avere diverse cause. Tra le più frequenti ci sono: Quando l’ISEE non viene rinnovato, l’INPS eroga automaticamente l’importo minimo previsto. Questo può dare l’impressione di un pagamento “tagliato”, mentre in realtà si tratta di un adeguamento temporaneo.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Assegno unico aprile 2026: come recuperare le somme mancanti e cosa controllare

Pagamenti Assegno Unico Febbraio 2026: Ecco le DATE UFFICIALI e gli AUMENTI INPS

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