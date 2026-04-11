A partire da aprile 2026, gli importi dell'assegno unico e universale subiranno un leggero calo, segnando il primo decremento mensile dall’inizio dell’anno. L’adeguamento riguarda i pagamenti destinati alle famiglie, che saranno leggermente più bassi rispetto alle mensilità precedenti. I pagamenti continueranno ad arrivare secondo le scadenze abituali, ma con importi leggermente ridotti rispetto alle precedenti quote.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Importi leggermente più bassi dopo gli adeguamenti. Per la prima volta dall’inizio del 2026, nel mese di aprile l’assegno unico e universale sarà leggermente inferiore rispetto ai mesi precedenti. Questo perché il contributo ha già incorporato le novità previste per l’anno in corso, come la rivalutazione Istat, l’aggiornamento dell’Isee e l’erogazione degli eventuali arretrati. Date dei pagamenti di aprile. L’Inps ha comunicato le tempistiche di accredito: 20 e 21 aprile per chi non ha registrato variazioni di reddito o del nucleo familiare. dal 27 al 30 aprile per chi ha presentato una nuova domanda o segnalato modifiche. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Assegno unico 2026, ad aprile importi in calo: cosa cambia e quando arrivano i pagamenti

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