Sindaco ridisegna le deleghe | incarichi tematici ai consiglieri

Da casertanews.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco Antonio Santillo ha riorganizzato le deleghe all’interno del Comune. Ha assegnato nuovi incarichi tematici ai consiglieri, per sostenere meglio l’azione di governo. La mossa mira a rendere più efficiente l’amministrazione e a specificare i ruoli di ciascuno.

Nuovo assetto organizzativo all’interno dell’Amministrazione comunale. Il sindaco Antonio Santillo ha infatti proceduto a una redistribuzione delle deleghe ai consiglieri comunali, assegnando una serie di incarichi tematici con funzioni di supporto politico-amministrativo all’azione di governo.Si.🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

Approfondimenti su Santillo Sindaco

Sindaco firma il decreto e assegna le deleghe ai consiglieri comunali

Città Metropolitana, Trantino nomina Gruttadauria vice sindaco e assegna le deleghe ai consiglieri

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Santillo Sindaco

Argomenti discussi: Pisa, saltano due assessori: chi sono i due nuovi nominati dal sindaco Conti e come cambiano le deleghe; Da 18 deleghe a due: Tranchida ridisegna il peso politico in Giunta; Da 18 deleghe a due: Tranchida ridisegna il peso politico in Giunta; Giunta Strongoli: le nuove deleghe e gli assessori nominati.

Sindaco ridisegna le deleghe: incarichi tematici ai consiglieriNuovo assetto organizzativo all’interno dell’Amministrazione comunale. Il sindaco Antonio Santillo ha infatti proceduto a una redistribuzione delle deleghe ai consiglieri comunali, assegnando una ... casertanews.it

sindaco ridisegna le delegheDa 18 deleghe a due: Tranchida ridisegna il peso politico in GiuntaGiuseppe Pellegrino incassa Urbanistica, Tutela del territorio e Abusivismo edilizio, Patrimonio ed Espropri, Politiche agricole, il Servizio idrico integrato e le Partecipate Gal Elimos e Strade del ... tp24.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.