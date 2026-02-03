Sindaco ridisegna le deleghe | incarichi tematici ai consiglieri

Il sindaco Antonio Santillo ha riorganizzato le deleghe all’interno del Comune. Ha assegnato nuovi incarichi tematici ai consiglieri, per sostenere meglio l’azione di governo. La mossa mira a rendere più efficiente l’amministrazione e a specificare i ruoli di ciascuno.

Nuovo assetto organizzativo all'interno dell'Amministrazione comunale. Il sindaco Antonio Santillo ha infatti proceduto a una redistribuzione delle deleghe ai consiglieri comunali, assegnando una serie di incarichi tematici con funzioni di supporto politico-amministrativo all'azione di governo.

