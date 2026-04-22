Assedio Sarajevo | l’Italia indagata per i crimini dei safari umani

Una delegazione da Sarajevo si è recata a Milano per presentare un’istanza di giustizia riguardante presunti crimini commessi durante l’assedio della capitale bosniaca negli anni Novanta. La richiesta coinvolge cittadini italiani e si focalizza sulle responsabilità legate a quello che viene definito un “assalto umano”. Le autorità italiane sono state coinvolte nel procedimento, che si concentra su specifici episodi legati a quel conflitto.

Una delegazione proveniente da Sarajevo si è recata a Milano per dare seguito formale a un’istanza di giustizia che coinvolge la responsabilità di alcuni cittadini italiani per i crimini commessi durante l’assedio della capitale bosniaca negli anni Novanta. L’atto, avvenuto tramite il Consolato, vede la richiesta di riconoscimento del Comune di Sarajevo come parte offesa nel procedimento coordinato dal procuratore Alessandro Gobbis, il quale ha aperto un’inchiesta che attualmente vede quattro indagati con l’accusa di omicidio volontario. Il nucleo delle accuse riguarda presunte azioni criminali compiute da italiani che si sarebbero uniti alle milizie serbo-bosniache, partecipando a episodi di violenza contro civili, tra cui donne e bambini, in quelli che sono stati definiti safari umani.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Assedio Sarajevo: l’Italia indagata per i crimini dei safari umani Cecchini a Sarajevo, c’è un indagato per omicidio: invito a comparire per un ottantenne Notizie correlate Safari umani a Sarajevo, l’80enne indagato interrogato davanti ai pm: “Non è vero nulla, mai stato a Sarajevo”Nell'interrogatorio di oggi davanti ai pm, l'80enne Giuseppe Vegnaduzzo, accusato di essere uno dei "cecchini del weekend" che andavano a sparare ai... Safari con esseri umani a Sarajevo: indagato un 80enne. Bossoli colorati in base alla “preda”: il segreto dei cecchiniLa storia circolata per anni tra i cacciatori e tra i reduci di quei safari dell’orrore non finisce qui. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Viaggio a Sarajevo: una questione sentimentale e un assedio che non si può dimenticare; Dom, tornare a Sarajevo alla ricerca dell’infanzia perduta; 'Safari umani' dei cecchini a Sarajevo, interrogato a Milano un indagato: Ero lì, ma per combattere; Sarajevo Safari a Trieste: il documentario shock sull’assedio arriva al Cinema Ariston. Le delegazione da Sarajevo: Ora giustiziaUna delegazione da Sarajevo a Milano, per un atto formale che chiede giustizia per le vittime di italiani che ... msn.com Safari dell’orrore a Sarajevo: l’inchiesta a Milano/ Italiani pagarono per uccidere i civili per giocoLa procura di Milano avrebbe aperto un'inchiesta sui safari dell'orrore a Sarajevo: gli italiani pagavano per uccidere i civili durante l'occupazione serba A più di 30 anni di distanza da una delle ... ilsussidiario.net Durante l’assedio di Assedio di Sarajevo, la guerra non si combatteva solo al fronte. Nel libro "I cecchini del weekend. L'inchiesta sui safari umani a Sarajevo" (edito da PaperFIRST), il giornalista Ezio Gavazzeni ricostruisce un sistema disturbante: ricchi occid facebook