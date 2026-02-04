Safari con esseri umani a Sarajevo | indagato un 80enne Bossoli colorati in base alla preda | il segreto dei cecchini

Questa mattina a Sarajevo si sono svolti i primi accertamenti su un 80enne sospettato di aver partecipato a un crudele gioco di guerra. L’uomo è indagato per aver preso parte a un “safari” con esseri umani, un’operazione che coinvolgeva cecchini professionisti che sparavano a civili, anche donne, anziani e bambini. I bossoli colorati trovati sul luogo hanno fatto emergere un sistema di identificazione e di “prede” ben organizzato, legato a un segreto che ancora si cerca di svelare. La

La storia è tanto inverosimile quanto atroce: professionisti insospettabili, che diventavano cecchini e pagavano per andare ad uccidere, anche donne, anziani e bambini, nella Sarajevo assediata dai serbo-bosniaci tra il ’92 e il ’95. La storia circolata per anni tra i cacciatori e tra i reduci di quei safari dell’orrore non finisce qui. Narra che i cecchini di Sarajevo riportavano a casa come cimelio il bossolo che certificava il successo del safari. Proprio come i cacciatori portano il trofeo alla fine di una battuta di caccia. Bossoli, sinistramente colorati come fossero gessetti, con un colore identificativo per ogni preda uccisa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

