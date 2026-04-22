È iniziato in Corte d'Assise a Terni il processo a Dmytro Shuryn, il cuoco accusato di aver ucciso l’ex collega Bala Sagor, noto come Obi. L’omicidio è avvenuto con diverse coltellate e si ipotizza che sia stato commesso a causa di un debito di appena 200 euro legato a questioni di gioco. La vicenda ha portato davanti ai giudici l’imputato, che dovrà rispondere delle accuse di omicidio.

Ucciso a coltellate per un debito di appena 200 euro. È iniziato in Corte d’Assise a Terni il processo a Dmytro Shuryn, il cuoco accusato dell’omicidio dell’ex collega di lavoro Bala Sagor, detto Obi. I fatti risalgono al 18 settembre 2025 ed il 33enne ucraino deve rispondere di omicidio volontario aggravato da futili motivi, vilipendio ed occultamento di cadavere. L’indagine scatta dalla segnalazione di un sacco nero e di un monopattino sospetti rinvenuti nelle vicinanze di un parco al quartiere Casette. Da qualche giorno i datori di lavoro non riescono più a contattare il cuoco bengalese di 21 anni e in breve tempo prende sostanza l’ipotesi dell’omicidio.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Assassino per un debito di gioco. Via al processo al cuoco accusato dell’uccisione del collega “Obi“

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