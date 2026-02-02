Omicidio Villa Pamphilj al via processo a Francis Kaufmann | il californiano accusato dell’omicidio di compagna e figlia

Oggi a Roma inizia il processo a Francis Kaufmann, il californiano accusato di aver ucciso la compagna e la figlia durante una vacanza a Villa Pamphilj. Kaufmann si presenta davanti ai giudici, mentre emergono dettagli inquietanti sulla tragedia. La procura ha raccolto prove che puntano a una dinamica violenta e premeditata, e l’attenzione si concentra ora sulla testimonianza di testimoni e sui risultati delle indagini. La vicenda ha sconvolto la città e solleva ancora molti interrogativi sulla sicurezza in zone normalmente tranquille.

Francis Kaufmann deve comparire davanti ai giudici oggi, per l’apertura del processo a suo carico. Nel mentre sono emersi nuovi e inquietanti dettagli sulla morte della compagna e della figlia Mentre il corpo di Anastasia Trofimova era già senza vita e quello della loro bambina di 14 mesi sarebbe stato ritrovato di lì a poco tra i vialetti di Villa Pamphilj, Francis Kaufmann sembra stesse cercando casting pubblicitari. È uno dei dettagli più disturbanti che emergono oggi da Repubblica e Corriere della Sera, all’apertura del processo a Roma contro Kaufmann, il 47enne californiano accusato del duplice omicidio che ha sconvolto la capitale la scorsa estate. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

È iniziato oggi il processo contro Francis Kaufmann, l’americano accusato di aver ucciso due persone a Villa Pamphili.

