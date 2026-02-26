Ucciso e fatto a pezzi | chiesto il giudizio immediato per l' assassino di Obi

La procura ha richiesto il giudizio immediato contro l’accusato di aver ucciso e smembrato un uomo, con l’intento di nascondere il corpo in diverse zone di Spoleto. L’indagine si concentra sui dettagli dell’episodio e sulle modalità con cui sono stati gestiti i resti, mentre si attendono ulteriori sviluppi sul procedimento giudiziario.

La Procura della Repubblica di Spoleto ha chiesto il giudizio immediato per Dmytro Shurin, accusato di aver ucciso e Bala Sagor per un debito di pochi euro, e di averne sezionato il cadavere per abbandonare i resti in varie luoghi di Spoleto. L'omicidio risale al settembre scorso. Le indagini.