Assalto al portavalori come in un film | le scene da Far West sulla Brindisi-Lecce impazzano sui social

Questa mattina sulla statale 613 tra Brindisi e Lecce è andata in scena una scena da film. Un gruppo di sei-otto uomini armati ha assaltato un furgone portavalori, creando un vero e proprio caos. I malviventi hanno agito in modo spavaldo, come se fossero in un film, e le immagini dell’assalto hanno fatto subito il giro dei social. La strada si è trasformata in un vero campo di battaglia, con i testimoni che parlano di modalità quasi militari. La polizia sta indagando, ma intanto il traffico è ancora bl

La statale 613 che collega Brindisi e Lecce si è trasformata questa mattina in un teatro di guerra. All'altezza di Tuturano, un commando di sei-otto malviventi ha messo in scena un assalto a un furgone portavalori con modalità che definire paramilitari è quasi un eufemismo. Kalashnikov, mezzi dati alle fiamme per bloccare la carreggiata, esplosioni controllate e un conflitto a fuoco con i carabinieri che solo per miracolo non si è trasformato in strage. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da la Repubblica (@larepubblica) L'operazione criminale era stata studiata nei minimi dettagli, con precisione quasi militare.

