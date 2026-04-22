Assalto alle Poste danni e disagi enormi a Celenza Il sindaco | Siamo sconvolti

Un episodio criminale ha colpito un paese della provincia, provocando danni e disagi significativi alle Poste locali. Il sindaco ha espresso il suo sconforto, sottolineando come l’intera comunità si trovi ad affrontare un’ulteriore emergenza. Ha anche richiesto a Poste Italiane di ripristinare immediatamente il servizio e di spostare temporaneamente la sede dell’ufficio postale. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti e le autorità locali.

“Un intero paese sconvolto da un atto criminale. Ora siamo alle prese con l’ennesima emergenza. Chiediamo a Poste Italiane di ripristinare subito il servizio e di dislocare la sede dell’ufficio”. A parlare, a poche ore dal dodicesimo assalto a sportelli atm messo a segno dall'inizio dell'anno nel.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Celenza Valfortore, assalto al Bancomat, tra terrore e disagi per la comunitàQuesta notte, intorno alle 4,30, due esplosioni hanno fatto saltare il bancomat di Poste Italiane. Rotatoria del Pollino, ci siamo. Vagnoli: "Finalmente è aperta ma i disagi sono stati enormi"Finita la rotatoria del Pollino e via una dei cantieri che molti disagi aveva causato in questi ultimi mesi sulla viabilità nella vallata. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Poste di nuovo nel mirino: salta in aria lo sportello di Celenza Valfortore; SPORTELLO AUTOMATICO Celenza Valfortore: assalto alle Poste, salta in aria lo sportello automatico; Assalto alle vetrine a Como: coppia di giovani denunciata per tentato furto e danni; Tentano di far esplodere il bancomat. Assalto notturno fallito a Calisese. SPORTELLO AUTOMATICO Celenza Valfortore: assalto alle Poste, salta in aria lo sportello automaticoAlle 5 di oggi, mercoledì 22 aprile, ignoti hanno fatto saltare in aria lo sportello automatico delle Poste in viale Regina Margherita ... statoquotidiano.it Poste di nuovo nel mirino: salta in aria lo sportello di Celenza ValfortoreIl fatto è successo intorno alle 5 di oggi mercoledì 22 aprile, in danno della filiale di viale Regina Margherita. Sul posto, vigili del fuoco e carabinieri ... foggiatoday.it Telesveva. . Celenza Valfortore, vasi di piante contro i banditi durante l’assalto all’ufficio postale: ladri in fuga a mani vuote #celenzavalfortore #cronaca #assalto #posta - facebook.com facebook Lecce, parla il tatuatore dell'assalto al portavalori: «Solo arte, non è esaltazione della criminalità» x.com