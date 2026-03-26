È stata completata la rotatoria del Pollino, eliminando uno dei cantieri che negli ultimi mesi aveva provocato notevoli disagi sulla viabilità locale. La fine dei lavori è stata annunciata con una dichiarazione di un rappresentante, che ha confermato l’apertura della nuova infrastruttura e ha commentato i disagi che sono stati affrontati durante il periodo di realizzazione.

Finita la rotatoria del Pollino e via una dei cantieri che molti disagi aveva causato in questi ultimi mesi sulla viabilità nella vallata. La Regione Toscana ha comunicato la conclusione dei lavori sulla strada regionale alla rotatoria in località Pollino e la riapertura della strada comunale del Pollino. Un atto atteso da tanto tempo dai casentinesi e in particolare dagli abitanti di Bibbiena e Chiusi della Verna, i due comuni maggiormente interessati da questo cantiere, aperto nel novembre dello scorso anno. "Finalmente, dopo tanto tempo, riavremo la disponibilità dello svincolo del Pollino per salire e scendere dal centro storico - dice... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rotatoria del Pollino, ci siamo. Vagnoli: "Finalmente è aperta ma i disagi sono stati enormi"

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