Aspettando la Liberazione | una serata tra musica e storia con Alberto Gagliardo e la Banda Vinaccia

Una serata per riflettere sulla Resistenza attraverso il linguaggio della musica e l’analisi storica. È questo il cuore di "Aspettando la Liberazione", l’ormai tradizionale iniziativa promossa dall'Istituto per la Storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea di Forlì-Cesena. L'appuntamento è.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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