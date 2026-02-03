Ostia Al Piccolo Teatro una serata che ha fatto vibrare cuore memoria e 75 anni di storia… Aspettando Sanremo con il garbo e l’ironia di Lucia Salfa

Sabato sera al Piccolo Teatro di Ostia si è vissuto un momento speciale. La serata, intitolata “Aspettando Sanremo”, ha visto Lucia Salfa portare sul palco il suo stile tra garbo e ironia. La regia di Enzo Liberto ha coordinato bene la compagnia, creando un’atmosfera calda e coinvolgente. La platea ha risposto con entusiasmo, rivivendo emozioni e ricordi legati alla musica e alla cultura italiana. È stata una serata che ha unito il pubblico e riacceso l’interesse per le tradizioni del nostro Pa

OSTIA – Sabato 31 Gennaio al Piccolo Teatro di Ostia, con la regia del bravissimo Enzo Liberto, abbiamo assistito a

