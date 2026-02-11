Serata d’incontro con Alberto Mugnaini | Elettricità dalla storia della tecnica alla storia dell’arte

Questa sera il Gruppo Letterario Acarya ha organizzato un incontro con Alberto Mugnaini, storico dell’arte, artista e critico. Mugnaini ha presentato il suo libro “Elettricità” e ha parlato della relazione tra tecnologia, arte e storia. La serata ha attirato appassionati che hanno potuto confrontarsi direttamente con l’autore, scoprendo come le innovazioni elettriche abbiano influenzato anche il mondo dell’arte.

Il Gruppo Letterario Acarya è lieto di invitare appassionati d’arte, cultura e critica contemporanea a una serata speciale di approfondimento e dialogo con Alberto Mugnaini, storico dell’arte, artista e critico, protagonista di un incontro dedicato al suo libro Elettricità. Dalla storia della tecnica alla storia dell’arte (Silvana Editore). L’incontro con Mugnaini è il primo della rassegna 2026 di Oidialogoi. L’evento si propone come un’occasione di confronto aperto e stimolante per esplorare i molteplici intrecci tra tecnica, scienza, estetica e immaginario artistico, mettendo al centro di una riflessione collettiva il valore storico e simbolico dell’elettricità nella nostra concezione di modernità e contemporaneità.🔗 Leggi su Quicomo.it Approfondimenti su Alberto Mugnaini "Indirizzo classico rinnovato con più spazio alla storia dell’arte" La scuola superiore più antica della provincia, il liceo classico Monti, ha deciso di ampliare l’offerta formativa. Storia dell’arte, lettere e lingue. I docenti ’abilitati’ dalla Stranieri L’Università per Stranieri di Siena ha annunciato che anche per il prossimo anno accademico, 2025-2026, offrirà corsi di formazione per chi vuole insegnare nelle scuole. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Alberto Mugnaini Argomenti discussi: Domani l’incontro con i cittadini di San Lorenzo e Punta dell’Est; Carnevale 2026 - Il programma delle manifestazioni collaterali alla Sartiglia; Locali di musica dal vivo a Firenze; PARMA-JUVENTUS: MUTTI PROTAGONISTA IN UNA SERATA DI CALCIO, RELAZIONI ED ECCELLENZA. A Buguggiate serata su malattia e fede: incontro per la Giornata mondiale del malatoDomenica 15 febbraio in chiesa parrocchiale riflessioni e testimonianze con un cappellano ospedaliero, una rianimatrice e una pittrice. Accompagnamento musicale alla viola ... varesenews.it Giustizia: Matera, in serata incontro sugli scritti di don Primo Mazzolari con don Bignami e don ZanaboniIl tema della giustizia visto attraverso lo sguardo e gli scritti di don Primo Mazzolari. A questo sarà dedicato l’incontro formativo in programma nella serata di oggi, a Matera, per iniziativa ... agensir.it Ho incontrato il nuovo consiglio direttivo del gruppo Fratres Dobatori del Sangue Giuseppe Nesi. Buon lavoro alla presidente Sandra Mugnaini, alla vicepresidente Enrica Falcini, alla segretaria Eleonora Corsinovi, all'amministratrice Silvia Pucci, a Guido Dam - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.