Asl1 Sanremo | 14,7 milioni per i servizi sanitari esterni

L’Asl1 di Sanremo ha assegnato una gara d’appalto per i servizi sanitari esterni, con un investimento di oltre 14,7 milioni di euro. La durata prevista è di dodici mesi, con l’opzione di prolungare il contratto per un ulteriore anno. L’operazione riguarda l’affidamento di servizi esterni e ha coinvolto diverse offerte che sono state valutate per la selezione del contraente.

L’Asl1 di Sanremo ha completato l’assegnazione di una gara d’appalto per i servizi sanitari esterni, un’operazione che prevede un investimento base di oltre 14,7 milioni di euro per un periodo di dodici mesi, con la possibilità di estendere il contratto per un ulteriore anno. Il provvedimento nasce dall’urgenza di evitare interruzioni nelle prestazioni mediche che potrebbero compromettere la salute dei pazienti. Per questo motivo, l’ente ha autorizzato l’inizio anticipato delle attività contrattuali, garantendo che il passaggio tra i vecchi e i nuovi affidamenti avvenga senza soluzione di continuità tra aprile e maggio 2026. La mappa dei costi e i protagonisti dell’esternalizzazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Asl1 Sanremo: 14,7 milioni per i servizi sanitari esterni Puglia investe 15 milioni per ridurre i tempi d’attesa nei servizi sanitari regionaliLa Regione Puglia ha annunciato l’attivazione di un piano straordinario da 15 milioni di euro volto a ridurre drasticamente i tempi d’attesa nei... San Ginesio: avviata la ricostruzione della Rsa, 7,4 milioni di euro per 39 posti letto e servizi sanitari potenziati.Il cantiere per la ricostruzione e l’adeguamento sismico della Rsa (Residenza Sanitaria Assistenziale) di San Ginesio è stato ufficialmente avviato...