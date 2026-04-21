Il Marecchia Dream Fest si prepara a inaugurare il primo maggio con una maratona musicale che coinvolgerà il centro della città. Il villaggio dei partecipanti, chiamati “dreamers”, ospiterà eventi legati a musica, cibo, sport e iniziative di solidarietà. La manifestazione mira a riunire diverse attività per creare un clima di festa e condivisione tra i presenti.

Il ‘villaggio dei dreamers’ è pronto ad animare la città mescolando musica, cibo, sport e solidarietà. Non mancherà davvero nulla al Marecchia Dream Fest, che dal 30 aprile al 3 maggio torna con la settima edizione nell’area dell’invaso del ponte di Tiberio. L’evento – in collaborazione con il Comune di Rimini e VolontaRomagna – forte delle 50mila presenze dello scorso anno, è ormai un punto fermo del calendario riminese. "È un evento che ha ormai raggiunto la sua piena maturità – spiegano gli ideatori Michael Frisoni e Dario Merendino – L’obiettivo è continuare ad aggiungere attrazioni e servizi per trasformarlo in un villaggio aperto a tutta la famiglia, mantenendo ben salde le nostre radici".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Marecchia Dream Fest, ‘suona’ la solidarietà. Primo maggio con la maratona musicale

Notizie correlate

Leggi anche: Marecchia Dream Fest 2026: il concertone del Primo Maggio diventa Woodstock formato famiglia

Marecchia Dream Fest al ponte di Tiberio: concertone del 1° Maggio, tanti ospiti live e food truckDal 30 al 3 maggio, il Marecchia Dream Fest torna all'ombra del ponte di Tiberio con world music, rock e set di elettronica.

Altri aggiornamenti

Si parla di: Marecchia Dream Fest, ‘suona’ la solidarietà. Primo maggio con la maratona musicale.

Marecchia Dream Fest: a Rimini una Woodstock formato famigliaPresentata la settima edizione del Marecchia Dream Fest, l'evento – in collaborazione con Comune di Rimini e VolontaRomagna - che ha trasformato il Concertone ... chiamamicitta.it

Dal 30 aprile al 3 maggio torna a Rimini il Marecchia Dream FestTorna a Rimini dal 30 aprile al 3 maggio il Marecchia Dream Fest con la sua settima edizione. Nell’invaso del ponte di Tiberio, quattro giorni di spettacoli in cui la musica e il cibo si fondono per d ... newsrimini.it