Al MACRO di Roma arriva The Dream Syndicate | il futuro del lavoro creativo

Al MACRO di Roma il 13 e 14 marzo 2026 si svolge The Dream Syndicate, un convegno internazionale dedicato al lavoro culturale, alla musica e alla tecnologia. L’evento riunisce professionisti e esperti del settore per discutere di tematiche legate al futuro del lavoro creativo in un contesto di arte contemporanea. La manifestazione si svolge presso il Museo d’Arte Contemporanea di Roma.

Il panorama culturale contemporaneo sta attraversando una fase di profonda mutazione, dove il confine tra espressione artistica e produzione industriale si fa sempre più sottile. In questo contesto di incertezza e trasformazione, il MACRO – Museo d'Arte Contemporanea di Roma si propone come centro nevralgico del dibattito internazionale ospitando The Dream Syndicate. Dissonanze, autonomie e desiderio nel lavoro culturale. Curato da Carlo Antonelli e Valerio Mannucci, l'evento si configura non come una semplice rassegna, ma come una vera e propria "chiamata alle armi" intellettuale per interrogare le nuove condizioni del lavoro immateriale.