Ascolti tv di martedì 27 gennaio 2026 | Morbo K vince la prima serata bene DiMartedì e la Coppa Italia

I dati degli ascolti di martedì 27 gennaio 2026 mostrano Rai1 in vetta con “Morbo K – Chi salva una vita”. La fiction ha battuto la concorrenza, mentre bene anche “DiMartedì” su La7 e la partita di calcio di Italia1. La serata si è conclusa con Rai1 davanti, anche se Canale5 ha tenuto il passo, mantenendo un buon equilibrio.

Martedì sera in tv ha dominato “Morbo K” su Rai 1, che ha attirato il maggior numero di spettatori.

I dati degli ascolti tv di ieri sera mostrano come Morbo K – Chi salva una vita, salva il mondo intero abbia ottenuto il 15,6% di share su Rai1.

