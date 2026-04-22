Martedì 21 aprile 2026, i programmi televisivi più seguiti hanno visto protagonisti la serie “Montalbano – Il giro di boa” su Rai 1, la partita di calcio tra Inter e Como e la trasmissione DiMartedì. I dati di ascolto e lo share sono stati raccolti dall’azienda di rilevamento. La serata televisiva ha visto anche la messa in onda di altri programmi su diverse reti nazionali e locali.

Ascolti tv martedì 21 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 21 aprile 2026? Su Rai 1 è andato in onda Montalbano – Il giro di boa. Su Rai 2 Belve. Su Rai 3 Farwest. Su Rete 4 E’ sempre Cartabianca. Su Canale 5 Inter-Como di Coppa Italia. Su La7 DiMartedì. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 21 aprile 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv martedì 21 aprile 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Ascolti tv martedì 21 aprile: Montalbano, Inter-Como, DiMartedì

Notizie correlate

Ascolti tv martedì 7 aprile: Montalbano, Grande Fratello Vip, DiMartedìAscolti tv martedì 7 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì...

Ascolti tv martedì 14 aprile: Montalbano, Grande Fratello Vip, DiMartedìAscolti tv martedì 14 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Il Grande Fratello Vip non va in onda stasera 21 aprile, poi doppia diretta ravvicinata: il nuovo calendario verso la finale; Grande Fratello Vip cambia ancora: doppio appuntamento e finale verso lo slittamento. Il nuovo calendario; Guida Tv, i programmi da non perdere oggi martedì 21 aprile 2026; MEDIASET - CANALE 5 * COPPA ITALIA - 21/04: SEMIFINALI DI RITORNO INTER-COMO E ATALANTA-LAZIO, TELECRONACHE DI CALLEGARI E TREVISANI (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO - LINK / RIVEDI STREAMING).

Coppa Italia, oggi semifinale Inter-Como - La partita in direttaInter e Como si affrontano in Coppa Italia. Oggi, martedì 21 aprile, i nerazzurri ospitano a San Siro la squadra di Fabregas nel ritorno della semifinale della coppa nazionale - in diretta tv e ... adnkronos.com

Diretta Inter Como, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Meazza per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia 2025/2026.Diretta Inter Como, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Meazza per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia, stagione 2025/2026. ilsussidiario.net

Goal al 69' Goal all'86' Assist per Sucic all'89' Da 0-2 a 3-2: Hakan Calhanoglu ha deciso Inter-Como quasi DA SOLO - facebook.com facebook

VIDEO - Inter-Como 3-2, Tramontana: "Ero allo stadio, sono senza parole. La svolta da Chivu, Diouf e Sucic" x.com