Ascolti TV | Martedì 21 Aprile 2026 Coppa Italia domina 24% Montalbano in replica tiene 16.2% Belve sale all’11.4%

Da davidemaggio.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di martedì 21 aprile 2026, la copertura televisiva ha visto la Coppa Italia prevalere con il 24% di share, seguita dalla replica di “Il Commissario Montalbano” su Rai1, che ha attirato il 16,2% del pubblico. Contestualmente, il programma “Belve” ha raggiunto l’11,4% di ascolti. Questi dati fotografano la distribuzione degli spettatori tra sport, fiction e programmi di approfondimento.

Nella serata di ieri, martedì 21 aprile 2026, su Rai1 Il Commissario Montalbano con la replica dell’episodio “Il giro di boa” interessa 2.853.000 spettatori pari al 16.2% di share. Su Canale5 Coppa Italia – Inter-Como conquista 4.851.000 spettatori con uno share del 24%. Su Rai2 Belve intrattiene 1.761.000 spettatori pari all’11.4%. Su Italia1 Le Iene presentano: Il Verdetto  incolla davanti al video 913.000 spettatori con il 7.1%. Su Rai3 FarWest segna 457.000 spettatori (3%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza 456.000 spettatori (3.5%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.573.000 spettatori e il 9.8%. Su Tv8 Italia’s Got Talent ottiene 320.000 spettatori (2%).🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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