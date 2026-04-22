Ascolti TV | Martedì 21 Aprile 2026 Coppa Italia domina 24% Montalbano in replica tiene 16.2% Belve sale all’11.4%

Nella serata di martedì 21 aprile 2026, la copertura televisiva ha visto la Coppa Italia prevalere con il 24% di share, seguita dalla replica di “Il Commissario Montalbano” su Rai1, che ha attirato il 16,2% del pubblico. Contestualmente, il programma “Belve” ha raggiunto l’11,4% di ascolti. Questi dati fotografano la distribuzione degli spettatori tra sport, fiction e programmi di approfondimento.

Nella serata di ieri, martedì 21 aprile 2026, su Rai1 Il Commissario Montalbano con la replica dell’episodio “Il giro di boa” interessa 2.853.000 spettatori pari al 16.2% di share. Su Canale5 Coppa Italia – Inter-Como conquista 4.851.000 spettatori con uno share del 24%. Su Rai2 Belve intrattiene 1.761.000 spettatori pari all’11.4%. Su Italia1 Le Iene presentano: Il Verdetto incolla davanti al video 913.000 spettatori con il 7.1%. Su Rai3 FarWest segna 457.000 spettatori (3%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza 456.000 spettatori (3.5%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.573.000 spettatori e il 9.8%. Su Tv8 Italia’s Got Talent ottiene 320.000 spettatori (2%).🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Martedì 21 Aprile 2026. Coppa Italia domina (24%), Montalbano in replica tiene (16.2%), Belve sale all’11.4% Notizie correlate Ascolti TV | Martedì 7 Aprile 2026. Vince Montalbano in replica (16%), Belve all’8.8%, benissimo Floris (11.1%)Nella serata di ieri, martedì 7 aprile 2026, su Rai1 Il Commissario Montalbano in replica interessa 2. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Grande Fratello Vip cambia ancora: doppio appuntamento e finale verso lo slittamento. Il nuovo calendario; Il Grande Fratello Vip non va in onda stasera 21 aprile, poi doppia diretta ravvicinata: il nuovo calendario verso la finale; Coppa Italia 2025-2026: in esclusiva assoluta le semifinali di ritorno; Il Grande Fratello Vip cambia giorno, La Ruota della Fortuna cancellata: Canale 5 stravolge la programmazione. Ascolti tv martedì 21 aprile: Montalbano, Inter-Como, DiMartedìAscolti tv 21 aprile 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (martedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Ascolti tv 21 aprile, chi ha vinto tra Belve, Como-Inter e Montalbano: i dati in aggiornamentoGli ascolti tv di martedì 21 aprile. Su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata della fiction Il commissario Montalbano, mentre su Rai 2 è tornato ... fanpage.it Se l’Inter vincesse la decima Coppa Italia, dovrebbe assolutamente apporsi la stella d’argento. Come avrebbe dovuto far la Juventus dal 2015, ma Andrea Agnelli in piena guerra al palazzo lo scartò sdegnosamente, nascondendo in principio pure le 3 stelle x.com Termina qui il nostro percorso storico in Coppa Italia. Forza Como! #InterComo 3-2 #ForzaComo - facebook.com facebook