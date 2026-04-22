Nella serata di ieri, martedì 21 aprile 2026, su Rai1 Il Commissario Montalbano con la replica dell’episodio “Il giro di boa” interessa.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Coppa Italia – Inter-Como conquista.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Belve intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Le Iene presentano: Il Verdetto incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 FarWest segna.000 spettatori (%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza.000 spettatori (%). Su La7 DiMartedì raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 Italia’s Got Talent ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove Only Fun – Comico Show raduna.000 spettatori con il %.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Martedì 21 Aprile 2026

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