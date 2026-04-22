I dati degli ascolti tv di ieri, martedì 21 aprile 2026, mostrano quale programma ha ottenuto i risultati più alti tra le principali proposte in prima serata. La serata ha visto confrontarsi il classico episodio del Commissario Montalbano, il programma di approfondimento Belve, la partita di Coppa Italia e la trasmissione DiMartedì. Sono stati registrati i numeri di ascolto di ciascun appuntamento, offrendo uno spaccato su quali programmi hanno catturato maggior attenzione dal pubblico.

La Rai non centra il tris nella giornata di martedì 21 aprile per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove Affari Tuoi (Rai 1) di Stefano De Martino vola per l’assenza di La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti. Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a superare Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Il Commissario Montalbano (Rai 1) con Luca Zingaretti a chiudere dietro alla Coppa Italia (Canale 5) ma comunque davanti a Belve (Rai 2) di Francesca Fagnani. Ai piedi del podio DiMartedì (La7), Le Iene (Italia 1), Only Fun (Nove), FarWest (Rai 3), È sempre Cartabianca (Rete 4), Italia’s Got Talent (Tv8).🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ascolti tv ieri martedì 21 aprile chi ha vinto tra Commissario Montalbano, Belve, Coppa Italia e DiMartedì

Notizie correlate

Ascolti tv ieri martedì 7 aprile chi ha vinto tra Il Commissario Montalbano, Belve, Gf Vip, DiMartedì, Le IeneLa Rai non centra il tris nella giornata di martedì 7 aprile per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv.

Ascolti tv ieri martedì 14 aprile chi ha vinto tra Commissario Montalbano, Belve, Gf Vip, DiMartedì, Le IeneLa Rai non centra il tris nella giornata di martedì 14 aprile per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Ascolti tv ieri martedì 14 aprile chi ha vinto tra Commissario Montalbano, Belve, Gf Vip, DiMartedì, Le Iene; Ascolti Tv ieri (14 aprile): Grande Fratello VIP precipita, intramontabile Montalbano, De Martino stavolta va giù; Ascolti TV martedì 14 aprile 2026, vince Montalbano (15.9%), calano GfVIp (15.1%) e Belve (8.6%); Ascolti tv ieri 14 aprile, chi ha vinto tra 'Montalbano' e 'Il Grande Fratello Vip'.

Ascolti Tv ieri (21 aprile): De Martino stellare senza Gerry Scotti, Fagnani da recordAffari Tuoi vola oltre 5 milioni e mezzo di spettatori in una serata dominata dalla Coppa Italia, Montalbano tiene in replica, bene Belén: tutti i dati Auditel ... libero.it

Ascolti tv 21 aprile, chi ha vinto tra Belve, Como-Inter e Montalbano: i dati in aggiornamentoGli ascolti tv di martedì 21 aprile. Su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata della fiction Il commissario Montalbano, mentre su Rai 2 è tornato ... fanpage.it

Il Commissario Montalbano - Il giro di Boa, vi è piaciuta la puntata. L’avete rivista Tutti ricordiamo questo episodio per l’elettrizzante finale, dove il nostro commissario ha rischiato davvero tanto. E poi tutto finisce così, con Luca Zingaretti che osserva il suo - facebook.com facebook

L’appuntamento con la serie “Il commissario Montalbano”, in onda in prima serata su #Rai1, ha ottenuto il 15,9% di share con 2 milioni 811 mila spettatori. #AscoltiTv x.com