Ascolti tv 21 aprile 2026 | Il Commissario Montalbano Inter-Como Belve Affari tuoi | Dati Auditel

Martedì 21 aprile 2026 le trasmissioni televisive hanno visto una sfida tra Rai1 e Canale 5. Su Rai1 è stato trasmesso il nuovo episodio de “Il Commissario Montalbano”, mentre su Canale 5 è andata in onda la partita tra Inter e Como. Inoltre, durante la serata sono stati trasmessi programmi come “Belve” e “Affari tuoi”. I dati Auditel hanno registrato le preferenze del pubblico tra queste proposte.

Ascolti tv di martedì 21 aprile 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ Il Commissario Montalbano ” contro “ Inter-Como “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 21 aprile 2026? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv ieri sera: Il Commissario Montalbano vs Inter-Como Auditel del 21 aprile 2026. Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Il Commissario Montalbano” contro “Inter-Como”. Chi ha vinto? Rai 1: Il Commissario Montalbano, il nuovo ciclo di repliche del Commissario nato dalla fantasia di Andrea Camilleri con protagonista Luca Zingaretti ha appassionato 0.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Ascolti tv 21 aprile 2026: Il Commissario Montalbano, Inter-Como, Belve, Affari tuoi | Dati Auditel Notizie correlate Leggi anche: Ascolti tv 7 aprile 2026: Il Commissario Montalbano, Grande Fratello Vip, Belve, Affari tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel Ascolti tv ieri sera 21 aprile 2026, la semifinale Inter?Como al posto del GF Vip contro il Commissario Montalbano e Belve - I dati AuditelGli ascolti tv di ieri sera, martedì 21 aprile 2026, hanno per protagonista il calcio con la semifinale di Coppa Italia Inter–Como. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il Commissario Montalbano e Rai 1, matrimonio finito? Telespettatori sempre più insofferenti per le repliche, ma gli ascolti tv dicono altro; Ascolti tv ieri martedì 14 aprile chi ha vinto tra Commissario Montalbano, Belve, Gf Vip, DiMartedì, Le Iene; Il commissario Montalbano, stasera in tv Il giro di boa: la puntata più dura, che riporta alla mente i fatti di Genova; Brigitte Nielsen, la doppia battaglia che deve combattere a 62 anni. Ascolti tv martedì 21 aprile: Montalbano, Inter-Como, DiMartedìAscolti tv 21 aprile 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (martedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Ascolti tv ieri 21 aprile 2026: share TV e dati AuditelAscolti tv ieri 21 aprile 2026: share tv e dati Auditel. Scopri quale programma è stato il più seguito della serata di martedì 21 aprile ... mam-e.it Il Commissario Montalbano - Il giro di Boa, vi è piaciuta la puntata. L’avete rivista Tutti ricordiamo questo episodio per l’elettrizzante finale, dove il nostro commissario ha rischiato davvero tanto. E poi tutto finisce così, con Luca Zingaretti che osserva il suo - facebook.com facebook PIPPITEL! - LA REPLICA DEL 'COMMISSARIO MONTALBANO' SALVA RAI1 E TOTALIZZA IL 15.9% (2.8 MILIONI... x.com