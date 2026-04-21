Ascolti TV 21 Aprile 2026 | i dati Auditel della prima serata

I dati Auditel della prima serata del 21 aprile 2026 sono stati pubblicati e mostrano le percentuali di share e il numero di spettatori di ciascun programma trasmesso. Le statistiche indicano quali trasmissioni hanno ottenuto i risultati più alti in termini di ascolto. Questa analisi viene aggiornata ogni mattina per fornire un quadro completo delle preferenze del pubblico in quella fascia oraria.

Ascolti TV 21 Aprile 2026 – Stai cercando chi ha vinto ieri sera in tv? Sei nel posto giusto. Ogni mattina pubblichiamo i dati Auditel ufficiali della prima serata, con le percentuali di share e il numero di spettatori. I dati di martedì 21 aprile 2026 saranno disponibili intorno alle ore 10:00 di domani mattina: aggiorna questa pagina per trovarli aggiornati. In breve. Vincitore prima serata:. Podio: 2° 3°. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. Indice. In breve. Ascolti TV prima serata ieri Martedì 21 Aprile 2026.🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

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