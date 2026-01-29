Ascolti TV Mercoledì 28 gennaio 2026 | Canale5 supera Rai1 in prime time

Mercoledì sera, Canale 5 ha battuto Rai1 negli ascolti in prima serata. La rete del Biscione ha registrato numeri superiori rispetto alla prima rete della tv pubblica, che ha trasmesso il film

Mercoledì 28 gennaio 2026, Rai1 ha trasmesso Morbo K – Chi salva una vita, salva il mondo intero, seguito da 2.519.000 spettatori con uno share del 14,5%. Canale5, con Una Nuova Vita, ha conquistato 2.990.000 spettatori e il 18,7% di share, risultando la rete più vista della serata. Su Rai2, Ricatto d’amore ha intrattenuto 880.000 spettatori (4,7%), mentre Italia1, con Le Iene presentano: Inside, ha raccolto 834.000 spettatori (6,3%). Rai3 ha proposto Chi l’ha Visto?, scelto da 1.317.000 spettatori (7,9%), e Rete4, con Realpolitik, ha totalizzato 481.000 spettatori (3,6%). Su La7, la replica di Una Giornata Particolare ha ottenuto 1. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

Gli ascolti TV di mercoledì 21 gennaio 2026 mostrano una predominanza della fiction di Canale5 nel prime time, mentre Affari Tuoi si conferma tra le trasmissioni più viste nell’access prime time.

L’analisi degli ascolti televisivi di domenica 18 gennaio 2026 evidenzia la leadership di Canale5 in prime time, con Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna che si affermano nell’access prime.

