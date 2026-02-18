il caso jekyll il doppio che ci abita in scena al teatro donizetti

LO SPETTACOLO. Dal 21 febbraio al primo marzo al Teatro Donizetti lo spettacolo diretto da Sergio Rubini con Daniele Russo protagonista. Prosegue la Stagione di Prosa 2025-2026 della Fondazione Teatro Donizetti con «Il caso Jekyll», in scena al Teatro Donizetti da sabato 21 febbraio a domenica 1° marzo (riposo lunedì 23 febbraio). Lo spettacolo, diretto e adattato da Sergio Rubini insieme a Carla Cavalluzzi, rilegge il celebre romanzo di Robert Louis Stevenson Lo strano caso del Dr. Jekyll e di Mr. Hyde, trasformandolo in un viaggio contemporaneo nell’inconscio. Al centro della scena Daniele Russo, affiancato da Geno Diana e Pierluigi Corallo, con Sergio Del Prete, Angelo Zampieri e Alessia Santalucia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Al Donizetti "Il caso Jekyll" con Daniele Russo e regia di Sergio Rubini

