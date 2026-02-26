Arti marziali Nella Black Belt Cup di Lecco Giacomo Felice Serrao conquista l’argento nella categoria Juniores

Giacomo Felice Serrao ha conquistato uno splendido secondo posto nella categoria Juniores Cinture Nere nella specialità Kata alla prestigiosa Black Belt Cup, competizione internazionale promossa dall’ Unione Karate Sportivo (Uks) che si è tenuta al Centro Sportivo Palataurus di Lecco. L’atleta apuano (nella foto) si è distinto per eleganza dei movimenti, equilibrio e altissimo livello tecnico; qualità che gli hanno permesso di salire sul secondo gradino del podio in una competizione dal respiro internazionale. Ottima anche la sua prestazione nella difficilissima categoria 18-35 anni, sempre nella specialità Kata, dove ha sfiorato il podio per soli 0,1 centesimi di punto dimostrando di poter competere alla pari con atleti più esperti e strutturati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

