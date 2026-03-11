Maestro di arti marziali | 4 vittime scarcerato per abusi

Un maestro di arti marziali di Bologna è stato scarcerato dopo essere stato coinvolto in un procedimento legale che lo vede imputato per abusi. La sua libertà è stata limitata da una misura cautelare alternativa alla detenzione in carcere, mentre si indaga sulle accuse relative a quattro vittime. La vicenda riguarda l’attività dell’istruttore e le accuse mosse nei suoi confronti.

La libertà personale di un istruttore di arti marziali bolognese è stata limitata da una misura cautelare alternativa alla detenzione in carcere. La giudice per le indagini preliminari ha disposto l'arresto domiciliare per il 56enne accusato di violenza sessuale nei confronti di minori frequentanti la sua accademia. Le vittime accertate sono almeno quattro ragazze, tutte comprese tra i dieci e i quattordici anni. Gli abusi si sarebbero protratti per oltre un anno all'interno della struttura sportiva dove l'uomo insegnava. L'inchiesta, coordinata dalla procura di Bologna sotto la direzione del pubblico ministero Silvia Baldi, sta ancora verificando se esistano altre vittime non ancora emerse.