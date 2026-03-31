I record di Artemis II viaggio oltre la faccia nascosta della Luna | 40 minuti senza comunicazioni e rientro più estremo del volo umano

Un’astronave con quattro astronauti a bordo ha raggiunto una distanza di 400.000 chilometri dalla Terra, superando ogni precedente volo umano. Durante il viaggio, sono stati registrati 40 minuti senza comunicazioni con il centro di controllo. È il rientro più estremo mai effettuato da un equipaggio umano, segnando un nuovo record nelle missioni spaziali.

C’è un’astronave con quattro esseri umani a bordo, tre uomini e una donna, che si è spinta a 400.000 km dalla Terra, dove nessuno è mai giunto prima. L’equipaggio non può comunicare con il pianeta d’origine e si trova su una traiettoria di rientro libero progettata per ricondurre il velivolo verso casa anche in caso di avaria al propulsore. Sembra la scena di un film drammatico, ma si tratta di quello che accadrà al giorno 5 della missione Artemis II, quando la navetta Orion Integrity, lanciata dalla piattaforma 39B del Kennedy Space Center con il razzo Space Launch System della NASA, si troverà oltre la faccia nascosta della Luna. Per circa 40 minuti la Terra sarà invisibile e la radio crepiterà, inutilizzabile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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