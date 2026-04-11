Artemis II | ecco quando e come seguire il rientro nel Pacifico

L’equipaggio della missione Artemis II sta per terminare il suo viaggio nello spazio, con un ammaraggio previsto nelle acque del Pacifico al largo di San Diego nelle prime ore di sabato 11 aprile 2026. La fase di rientro è stata pianificata con attenzione e sarà seguita attraverso comunicazioni ufficiali che forniranno aggiornamenti sullo stato della capsula e sull’atterraggio. La NASA ha comunicato le date e le modalità di questa operazione.

L’equipaggio della missione Artemis II si prepara a concludere il viaggio spaziale con un ammaraggio previsto nelle acque del Pacifico, al largo di San Diego, durante le prime ore di sabato 11 aprile 2026. Dopo la partenza avvenuta il 1° aprile dal Kennedy Space Center, la capsula Orion ha raggiunto il punto medio del tragitto tra la Luna e la Terra, puntando ora al rientro oceanico stimato per le ore 02:07 del mattino secondo l’orario italiano. Dettagli tecnici sul rientro e modalità di monitoraggio dell’ammaraggio. Le operazioni di controllo del rientro atmosferico inizieranno nella centrale operativa della NASA già nel pomeriggio di venerdì 10 aprile. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Artemis II: ecco quando e come seguire il rientro nel Pacifico Artemis II, quando torna. Il rientro sulla Terra: orari, diretta, dove seguire l’evento e tracker. Cosa succederàDopo il lancio, avvenuto il 1 aprile 2026 alle 18:36 ora locale, Artemis II è pronta a fare ritorno sulla Terra. Artemis II NASA, rientro sulla Terra: ammaraggio in diretta nel Pacifico dopo il viaggio intorno alla LunaLa missione Artemis II della NASA si conclude con successo: Orion ammarata nel Pacifico, le immagini della diretta del rientro e delle operazioni di... #A9 Tajemnice lotu Apollo 11 na Ksiyc. Artemis 2 vs. Apollo 11. Unikalna ciekawostka&panele&moduy Temi più discussi: Ecco quando, dove e perché seguire il rientro sulla Terra di Artemis II; Tutto pronto per il rientro della Orion di Artemis 2: ecco come seguirlo online; La Terra si fa un selfie. Ecco le immagini da Artemis II; Il rientro pieno di incognite di Artemis II sulla Terra: Ecco quando inizieremo a gioire. Lo splashdown di Artemis II si avvicina, dove e quando seguire lo storico rientro sulla Terra della missioneDopo il viaggio attorno alla Luna, la capsula Orion si prepara all'ammaraggio: ecco gli orari e i canali della diretta in Italia, per non perdersi l'evento ... wired.it Artemis II, quando rientra sulla Terra: come, a che ora e dove seguire l’eventoArtemis II si avvia verso la conclusione e il ritorno sulla terra. Ecco tutte le indicazioni per seguire la capsula Orion nel suo ammaraggio. Quando avverrà l’ammaraggio e dove seguirlo Dopo la parten ... msn.com La fine di Artemis II è un nuovo inizio x.com Mancano poche ore alla fine della missione Artemis II! La tensione è sempre più palpabile. I giorni del flyby sono stati particolarmente pesanti e difficili, ma nelle ultime 48 ore gli impegni sono diminuiti molto e hanno potuto riposare. Ora gli astronauti si stanno - facebook.com facebook