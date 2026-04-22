Art-architettura | incontri formativi e divulgativi sul lavoro d' artista

Venerdì 24 aprile si svolgerà un evento presso la Sala Congressi dell’Edificio 13 – Ex Zuccherificio di Legnago, dedicato all’arte e alle pratiche artistiche. La giornata prevede incontri formativi e divulgativi focalizzati sul rapporto tra arte e territorio. Saranno presenti artisti, professionisti del settore e rappresentanti del mondo culturale, che si confronteranno sui temi legati al ruolo dell’arte nella valorizzazione degli spazi e delle comunità locali.

Una giornata di confronto e approfondimento dedicata al ruolo dell’arte e delle pratiche artistiche nella valorizzazione del territorio; venerdì 24 aprile, presso la Sala Congressi dell’Edificio 13 – Ex Zuccherificio di Legnago, si terrà l’evento “Art-architettura: incontri formativi e.🔗 Leggi su Veronasera.it

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