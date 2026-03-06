Educare i bambini all’uso della bici Incontri formativi nelle scuole

Nei plessi scolastici di Chiusi della Verna si svolgono incontri dedicati all’educazione all’uso della bicicletta, con l’obiettivo di insegnare ai bambini come muoversi in sicurezza e conoscere le regole stradali. Gli incontri vengono organizzati dal progetto locale che coinvolge insegnanti e genitori, e prevedono sessioni pratiche e teoriche rivolte agli studenti di diverse età.

Incontri nelle scuole di Chiusi della Verna per educare all'utilizzo della bicicletta. Il progetto "Bici in Comune" è partito con un ciclo di appuntamenti formativi ed educativi rivolti ai bambini delle scuole primarie del territorio con l'obiettivo di promuovere la mobilità sostenibile, il rispetto dell'ambiente e un corretto stile di vita. Le attività didattiche sono tenute da Fiab Arezzo - Amici della Bici, associazione che fa parte della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, e permetteranno ai giovanissimi studenti di avvicinarsi all'utilizzo consapevole e sicuro di questo mezzo di trasporto, educando al rispetto del Codice della Strada per un approccio attento, responsabile e rispettoso di tutti gli utenti della strada a partire dei più vulnerabili.