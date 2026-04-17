Gres art 671 celebra l’architettura di Giacomo Quarenghi | Raccontiamo storie che valorizzino il duro lavoro

A Bergamo si tiene una mostra dedicata a Gres Art 671, un progetto che rende omaggio all’architettura di Giacomo Quarenghi. La mostra si concentra sulle storie di chi ha lavorato con impegno nel settore, evidenziando come tradizione e innovazione possano convivere nel costruire il domani. L’evento si inserisce in un percorso che valorizza l’artigianato e il patrimonio storico, senza tralasciare le sfide attuali del settore.

Bergamo. Costruire il futuro significa unire innovazione e tradizione. Il Gruppo Tecnologie e Materiali per l’Edilizia di Confindustria Bergamo, in collaborazione con Comune di Bergamo, Biblioteca Civica Angelo Mai e Osservatorio Quarenghi, giovedì 16 aprile al Gres art 671 ha promosso l’evento “Patroni d’Impresa: Giacomo Quarenghi – Se sai da dove vieni, sai dove andare”. Un appuntamento dedicato alla figura di Giacomo Quarenghi, protagonista assoluto del neoclassicismo europeo. Architetto di fama internazionale ha costruito il proprio successo su competenza e capacità di operare in contesti complessi. Partendo dalla sua esperienza, l’incontro ha offerto uno sguardo trasversale sul rapporto tra cultura del progetto e cultura d’impresa, tra tradizione costruttiva e innovazione tecnologica, tra identità e visione internazionale.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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